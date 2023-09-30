نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز ثمين على مضيفه فريق الرائد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بهذه النتيجة ارتقى ضمك لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 14 نقطة، في حين تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة بالمركز الخامس. على وقع التعادل السلبي انتهت مجريات الشوط الأول حيث لم يتمكن أي من الفريقين من ترجمة الفرص المتاحة لزيارة شباك منافسه. وفي الأنفاس الأخيرة خطف الضيوف هدف التقدم وبالتحديد في الدقيقة 85 عن طريق المتألق الأرجنتيني ايمليانو زيلايا من علامة الجزاء، وقبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية بثوانٍ معدودة عزز المحترف البرازيلي فيليب اوغوستو تقدم فريق ضمك بالهدف الثاني بالدقيقة (90+5).

ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-30 نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز ثمين على مضيفه فريق الرائد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة ارتقى ضمك لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 14 نقطة، في حين تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة بالمركز الخامس.



على وقع التعادل السلبي انتهت مجريات الشوط الأول حيث لم يتمكن أي من الفريقين من ترجمة الفرص المتاحة لزيارة شباك منافسه.



وفي الأنفاس الأخيرة خطف الضيوف هدف التقدم وبالتحديد في الدقيقة 85 عن طريق المتألق الأرجنتيني ايمليانو زيلايا من علامة الجزاء، وقبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية بثوانٍ معدودة عزز المحترف البرازيلي فيليب اوغوستو تقدم فريق ضمك بالهدف الثاني بالدقيقة (90+5).

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:00 PM

ضمك يواصل التألق ويرتقي لصدارة الترتيب.. بثنائية بمرمى الرائد في الوقت القاتل قال "فارس الجنوب" كلمته





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نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز ثمين على مضيفه فريق الرائد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة ارتقى ضمك لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 14 نقطة، في حين تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة بالمركز الخامس.



على وقع التعادل السلبي انتهت مجريات الشوط الأول حيث لم يتمكن أي من الفريقين من ترجمة الفرص المتاحة لزيارة شباك منافسه.



وفي الأنفاس الأخيرة خطف الضيوف هدف التقدم وبالتحديد في الدقيقة 85 عن طريق المتألق الأرجنتيني ايمليانو زيلايا من علامة الجزاء، وقبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية بثوانٍ معدودة عزز المحترف البرازيلي فيليب اوغوستو تقدم فريق ضمك بالهدف الثاني بالدقيقة (90+5).