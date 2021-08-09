النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منع 12 مسؤولاً تونسيًا من السفر بسبب شبهات فساد

بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان

منع قاضٍ تونسي اليوم (الاثنين) 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق، ونائب في البرلمان من السفر؛ بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأوضح محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي، أن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات، وفقًا لـ"رويترز".

وأقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بأنها "انقلاب"، معلنًا ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
منع 12 مسؤولاً تونسيًا من السفر بسبب شبهات فساد
سبق

منع قاضٍ تونسي اليوم (الاثنين) 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق، ونائب في البرلمان من السفر؛ بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأوضح محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي، أن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات، وفقًا لـ"رويترز".

وأقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بأنها "انقلاب"، معلنًا ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
09:08 PM

منع 12 مسؤولاً تونسيًا من السفر بسبب شبهات فساد

بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,312

منع قاضٍ تونسي اليوم (الاثنين) 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق، ونائب في البرلمان من السفر؛ بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأوضح محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي، أن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات، وفقًا لـ"رويترز".

وأقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بأنها "انقلاب"، معلنًا ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,252

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة