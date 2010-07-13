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"الشعر في عسير" للدكتور "التيهاني" يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب

رصد السمات الفنية عبر مرحلة من أكثر المراحل التاريخية خصوبة

فاز كتاب "الشعر في عسير" للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 2019 (فرع الأدب) في المملكة العربية السعودية.

وتناول الكتاب الشعر في منطقة عسير في الفترة من 1351هـ إلى 1430هـ وفق دراسة شاملة، ترصد الموضوعات والسمات الفنية عبر مرحلة تعد من أكثر المراحل التاريخية خصوبة.

وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف الذي يحقق أهداف دارة الملك عبدالعزيز، ودعم المؤلفات المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية خصوصًا، والجزيرة العربية عبر العصور عمومًا، والاهتمام بالدراسات التي تُعنى بالمجتمع السعودي، وتعزيز الدراسات الأدبية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الشعر في عسير" للدكتور "التيهاني" يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب
سبق

فاز كتاب "الشعر في عسير" للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 2019 (فرع الأدب) في المملكة العربية السعودية.

وتناول الكتاب الشعر في منطقة عسير في الفترة من 1351هـ إلى 1430هـ وفق دراسة شاملة، ترصد الموضوعات والسمات الفنية عبر مرحلة تعد من أكثر المراحل التاريخية خصوبة.

وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف الذي يحقق أهداف دارة الملك عبدالعزيز، ودعم المؤلفات المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية خصوصًا، والجزيرة العربية عبر العصور عمومًا، والاهتمام بالدراسات التي تُعنى بالمجتمع السعودي، وتعزيز الدراسات الأدبية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:13 AM

"الشعر في عسير" للدكتور "التيهاني" يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب

رصد السمات الفنية عبر مرحلة من أكثر المراحل التاريخية خصوبة

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عبدالعزيز الريثي - الرياض
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فاز كتاب "الشعر في عسير" للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 2019 (فرع الأدب) في المملكة العربية السعودية.

وتناول الكتاب الشعر في منطقة عسير في الفترة من 1351هـ إلى 1430هـ وفق دراسة شاملة، ترصد الموضوعات والسمات الفنية عبر مرحلة تعد من أكثر المراحل التاريخية خصوبة.

وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف الذي يحقق أهداف دارة الملك عبدالعزيز، ودعم المؤلفات المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية خصوصًا، والجزيرة العربية عبر العصور عمومًا، والاهتمام بالدراسات التي تُعنى بالمجتمع السعودي، وتعزيز الدراسات الأدبية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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