صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
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أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة
إمارة مكة: إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين في حادث مقبرة جدة
إمارة مكة: إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين في حادث مقبرة جدة
أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة
صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.الجهات الأمنية
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إمارة مكة: إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين في حادث مقبرة جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-11
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
04:39 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
05:33 PM
إمارة مكة: إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين في حادث مقبرة جدة
أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة
صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
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