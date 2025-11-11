إمارة مكة: إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين في حادث مقبرة جدة

أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة

صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.