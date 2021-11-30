الليرة التركية تسجل تراجعاً إلى مستوى قياسي جديد بنسبة 5%

خسرت 45% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي

اختتمت الليرة التركية، الثلاثاء، خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق لتسجل مستوى قياسياً جديداً في تراجعها أمام الدولار الأمريكي واليورو اليوم بنسبة 5 في المئة، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن أيد الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 14 ليرة مقابل الدولار، متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه "متهور".

ومنذ بداية العام خسرت الليرة التركية 45 في المئة من قيمتها، أمام الدولار، وفي الشهر الحالي وحده فقدت 29 في المئة.



