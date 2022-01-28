حالة "جابرة" الممطرة تروي "عفيف".. وتوقعات باستمرارها للغد

"الحصيني" توقَّع أن تشمل أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض

تشهد محافظة عفيف والأجزاء المجاورة لها هطول أمطارمتوسطة إلى خفيفة ومستمرة منذ عصر اليوم الاثنين، وسط توقعات محللين ومتابعين بأن يدوم هطولها حتى غد الثلاثاء.

وشملت الأمطار مركز المحافظة، ومناطق شمالها وغربها، وأجزاء من الجهات الشرقية منها.. وقد سالت معها بعض الشعاب، وارتوت الأرض بالماء.

وكان الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني قد توقع - بعد مشيئة الله - استمرار حالة جابرة الممطرة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض، ومحافظات مثل شقراء وسدير والدوادمي وثادق وعفيف وحريملاء، وما جاورها، ثم العاصمة الرياض، ثم الشرقية.