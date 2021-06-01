وصل الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض
وصل الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وصل الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض
وصل الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.