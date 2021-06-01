وصل الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-01 وصل الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.



وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 07:15 PM

اخر تعديل 01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 08:17 PM

محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض





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وصل الرياض اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.



وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.