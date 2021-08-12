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الصحة: إعطاء أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الوزارة: عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة اليوم، أنه تم -بفضل الله- إعطاء أكثر من (31.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

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الصحة: إعطاء أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
سبق

كشفت وزارة الصحة اليوم، أنه تم -بفضل الله- إعطاء أكثر من (31.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:05 PM

الصحة: إعطاء أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الوزارة: عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة اليوم، أنه تم -بفضل الله- إعطاء أكثر من (31.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

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