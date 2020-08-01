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شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص تورطوا بـ4 جرائم عبث بالصرف الآلي

يفتعلون عطلاً بخانة استلام النقود لاستغلال السحب غير المكتمل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لتورطهم بارتكاب 4 جرائم.

وقال: تمثلت الجرائم في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.
وأضاف "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص تورطوا بـ4 جرائم عبث بالصرف الآلي
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لتورطهم بارتكاب 4 جرائم.

وقال: تمثلت الجرائم في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.
وأضاف "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:27 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
05:26 PM

شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص تورطوا بـ4 جرائم عبث بالصرف الآلي

يفتعلون عطلاً بخانة استلام النقود لاستغلال السحب غير المكتمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لتورطهم بارتكاب 4 جرائم.

وقال: تمثلت الجرائم في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.
وأضاف "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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