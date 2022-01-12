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"الشاوي" يحصد الماجستير في "الجريمة" من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

حصد تركي بن عثمان الشاوي على درجة الماجستير في الجريمة وعلومها من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية كأول دفعة على مستوى المملكة العربية السعودية في التخصص الأول في الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالجريمة بوزارة الداخلية.

وتلقى " الشاوي " التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي والمستشارين بمناسبة حصوله على المؤهل والدرجة العلمية في المجال الأمني الذي يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر ورؤية 2030 .

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"الشاوي" يحصد الماجستير في "الجريمة" من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
سبق

حصد تركي بن عثمان الشاوي على درجة الماجستير في الجريمة وعلومها من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية كأول دفعة على مستوى المملكة العربية السعودية في التخصص الأول في الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالجريمة بوزارة الداخلية.

وتلقى " الشاوي " التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي والمستشارين بمناسبة حصوله على المؤهل والدرجة العلمية في المجال الأمني الذي يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر ورؤية 2030 .

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:42 AM

"الشاوي" يحصد الماجستير في "الجريمة" من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد تركي بن عثمان الشاوي على درجة الماجستير في الجريمة وعلومها من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية كأول دفعة على مستوى المملكة العربية السعودية في التخصص الأول في الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالجريمة بوزارة الداخلية.

وتلقى " الشاوي " التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي والمستشارين بمناسبة حصوله على المؤهل والدرجة العلمية في المجال الأمني الذي يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر ورؤية 2030 .

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