النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة العربية تشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا

"أبو الغيط" طالب بوقف التدخلات الخارجية

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية يضمن الحفاظ على وحدة البلاد، وذلك في لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا غير بيدرسون، الذي يزور القاهرة حالياً.

وأوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نقلته "فرانس برس"، أن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية.

وأضاف أن الأمين العام استعرض أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011.

وأفاد "عفيفي" بأن "أبو الغيط" جدد التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولاً وأخيراً بدولة عربية.

وأشار إلى أن الأمين العام أكد أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار التسوية في سوريا، باعتبار أن هذه التدخلات لعبت دوراً رئيسياً في إطالة أمد الأزمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجامعة العربية تشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا
سبق

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية يضمن الحفاظ على وحدة البلاد، وذلك في لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا غير بيدرسون، الذي يزور القاهرة حالياً.

وأوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نقلته "فرانس برس"، أن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية.

وأضاف أن الأمين العام استعرض أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011.

وأفاد "عفيفي" بأن "أبو الغيط" جدد التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولاً وأخيراً بدولة عربية.

وأشار إلى أن الأمين العام أكد أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار التسوية في سوريا، باعتبار أن هذه التدخلات لعبت دوراً رئيسياً في إطالة أمد الأزمة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
04:35 PM

الجامعة العربية تشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا

"أبو الغيط" طالب بوقف التدخلات الخارجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
125

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية يضمن الحفاظ على وحدة البلاد، وذلك في لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا غير بيدرسون، الذي يزور القاهرة حالياً.

وأوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نقلته "فرانس برس"، أن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية.

وأضاف أن الأمين العام استعرض أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011.

وأفاد "عفيفي" بأن "أبو الغيط" جدد التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولاً وأخيراً بدولة عربية.

وأشار إلى أن الأمين العام أكد أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار التسوية في سوريا، باعتبار أن هذه التدخلات لعبت دوراً رئيسياً في إطالة أمد الأزمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,896
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,573
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,653
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,637

كاريكاتير

حقوق الغفران

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة