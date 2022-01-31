استشاري: مشاهدة "غثاء" المشاهير قبل النوم تُسبِّب مشاكل على الصحة النفسية

قال إن قضاء ساعات طويلة لمتابعتهم يُشكِّل مقارنات قد تؤدي لمشاعر سلبية

كشف استشاري أن مشاهدة "غثاء" المشاهير قبل النوم تُسبِّب مشاكل على الصحة النفسية والنوم؛ إذ يقضون ساعات طويلة لمتابعتهم؛ ما يُشكِّل مقارنات، وقد تؤدي إلى مشاعر سلبية.

وقال الاستشاري عبر قناة "الإخبارية": "هناك العديد من الأمراض رُبطت بالإسراف في استخدام الأجهزة الذكية، وبخاصة عندما تُستخدم قبل النوم. وهذا سلوك عند معظم الناس؛ عندما يأوي إلى سريره يصطحب جهازه معه؛ ليقرأ في عالم السياسة والثقافة والأخبار.. وهناك من يتابع الترفيه، ومن يتابع ما يسمى بالمشاهير".

وأردف: "نجد صعوبة في فهم ما يحدث عندما نجد شخصًا يتابعه الملايين، ونجد غث المحتوى أكثر من سمينه، لكنهم يقضون ساعات طويلة لمتابعتهم؛ ما يُشكِّل مقارنات، قد تؤدي إلى مشاعر سلبية، تنعكس على الصحة النفسية، وعلى ساعات النوم".