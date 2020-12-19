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تفاعلاً مع "سبق".. الإخبارية" تستضيف المطرقي مصمم المخططات التفاعلية

للحديث عن براءة الاختراع التي حصل عليها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" عن حصول مواطن من محافظة رفحاء على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد تصميمه مخططات تفاعلية لجميع أحياء السعودية، استضافت قناة الإخبارية المواطن رضا المطرفي أمس الجمعة في استديو القناة للحديث عن براءة الاختراع التي حصل عليها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظير تصميمه مخططات تفاعلية بواسطة جهاز حاسوب لجميع أحياء السعودية.

وتحدث المطرفي بإسهاب لمذيع القناة عن أهمية البرنامج، ومزاياه، وعن إمكانية تطويره، والاستفادة منه مستقبلاً، وعن احتوائه على المنظومة العقارية، وتنظيم عملها، وضبط آلياتها بإدخال التقنية عليها.

وكانت "سبق" قد نشرت الأحد الماضي تفاصيل حصول المطرفي على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية.

"المطرفي" يحصل على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. الإخبارية" تستضيف المطرقي مصمم المخططات التفاعلية
سبق

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" عن حصول مواطن من محافظة رفحاء على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد تصميمه مخططات تفاعلية لجميع أحياء السعودية، استضافت قناة الإخبارية المواطن رضا المطرفي أمس الجمعة في استديو القناة للحديث عن براءة الاختراع التي حصل عليها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظير تصميمه مخططات تفاعلية بواسطة جهاز حاسوب لجميع أحياء السعودية.

وتحدث المطرفي بإسهاب لمذيع القناة عن أهمية البرنامج، ومزاياه، وعن إمكانية تطويره، والاستفادة منه مستقبلاً، وعن احتوائه على المنظومة العقارية، وتنظيم عملها، وضبط آلياتها بإدخال التقنية عليها.

وكانت "سبق" قد نشرت الأحد الماضي تفاصيل حصول المطرفي على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
01:41 AM

تفاعلاً مع "سبق".. الإخبارية" تستضيف المطرقي مصمم المخططات التفاعلية

للحديث عن براءة الاختراع التي حصل عليها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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عويد التومي - رفحاء
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تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" عن حصول مواطن من محافظة رفحاء على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد تصميمه مخططات تفاعلية لجميع أحياء السعودية، استضافت قناة الإخبارية المواطن رضا المطرفي أمس الجمعة في استديو القناة للحديث عن براءة الاختراع التي حصل عليها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظير تصميمه مخططات تفاعلية بواسطة جهاز حاسوب لجميع أحياء السعودية.

وتحدث المطرفي بإسهاب لمذيع القناة عن أهمية البرنامج، ومزاياه، وعن إمكانية تطويره، والاستفادة منه مستقبلاً، وعن احتوائه على المنظومة العقارية، وتنظيم عملها، وضبط آلياتها بإدخال التقنية عليها.

وكانت "سبق" قد نشرت الأحد الماضي تفاصيل حصول المطرفي على براءة اختراع بعد تصميمه مخططات تفاعلية.

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