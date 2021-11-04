مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم 4 سيارات بطريق "رعلة قنا"

الجهات المختصة باشرت الحادث.. وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى محايل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون بإصابات متفرقة من جراء تصادم أربع سيارات على طريق "رعلة قنا" المؤدي إلى محايل عسير قبل قليل.



وتفصيلاً، باشرت الجهات المختصة الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى محايل العام في حين أدخل المتوفيان ثلاجة الموتى بالمستشفى ذاته.



ولا تزال الجهود جارية لنقل السيارات من وسط الطريق وإعادة حركة السير بعد أن تسبب الحادث في إغلاقه.



وتشير المصادر إلى أن المصابين الستة من عائلة واحدة أب وزوجته وأبنائه.



وكانت "سبق" قد نشرت مساء البارحة خبرًا حول حادث آخر وقع من جراء ارتطام مركبة تقل شابين بجمل، على الطريق ذاته.