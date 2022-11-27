تفاعلًا مع "سبق".. بلدية قوز القنفذة تعالج الحفر بالطريق الرابط لـ14 قرية ساحلية

وجّه رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، أحد مقاولي البلدية، بسرعة إصلاح طريق قرى الساحل والرابط لـ14 قرية بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة؛ حيث تفاعلت بلدية القوز مع ما نشرته "سبق" منذ وقت سابق بعنوان "شكاوى لسكان 14 قرية بـ"ساحل يبه" من طريقهم الرابط بمركز القوز جنوب القنفذة: https://sabq.org/3BDNfr . وكان عدد من المواطنين قد قالوا إن هذا الهبوط في الطبقات الأسفلتية بطريقهم قد يتسبّب في وقوع حوادث مرورية أو إلحاق الأضرار والتلفيات في المركبات التي تستخدم هذا الطريق، وأشاروا حينها إلى أن هذا الطريق يشهد كثافة مرورية على مدار الساعة؛ مما يشكل خطراً واضحاً على حياة مستخدمي الطريق، وطالبوا من الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع الحلول المناسبة التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق. وفي صباح اليوم السبت انطلقت بلدية القوز بتنفيذ إصلاح الحفر والتشققات في الطريق الرابط للقرى والمؤدي للمركز. وبدأت بلدية القوز عملية تنفيذ إصلاح الطريق وسفلتة الحفر والتشققات في الطريق المؤدي للمركز، والتي كانت تشكل خطرًا على سالكي الطريق حتى باتت تلك الحفر تمثل مصائد لسالكي الطريق وتحطيم أجزاء من مركباتهم. ورفع الأهالي شكرهم وتقديرهم إلى صحيفة "سبق" على التجاوب مع صوت المواطن ونشر مطالباته وتجاوب الجهات المعنية مع ذلك، ومنها إصلاح الحفر والتشققات بطريقهم. تجدر الإشارة إلى أن "سبق" نشرت تقريرًا عن مطالب ومناشدة أهالي 14 قرية التابع لمركز القوز بمحافظة القنفذة للجهات المعنية بإصلاح التشققات والحفريات في الطريق الرئيس الموصل إلى المركز التابعين له، والتي تتمثل في عدم صيانة الطريق الرئيس منذ وقت؛ مما أدى إلى بقاء الحفر والتشققات، وتتجنب المركبات السير فيه لغياب الطبقة الأسفلتية في بعض أجزائه، وربما إتلاف بعض أجزاء المركبات وتحول الطريق إلى خطر كبير يكاد يودي بأرواح الكثير من مرتاديه. بدورها تُثمن "سبق" جهود رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، على تجاوبه الدائم وحرصه على تقديم أفضل خدمة للمركز وتوابعه وحل معاناة الأهالي، وأن البلدية تتجاوب مع جميع طلبات المواطنين بالإمكانيات المتاحة والمصلحة العامة؛ حيث علمت "سبق" عن أن البلدية انطلقت بمجهودات كبيرة لصيانة عامة لجميع الطرق الرابطة للقرى بمركز القوز، كما تلقت "سبق" اتصالات ورسائل عدد من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه البادرة من قبل البلدية.

تفاعلًا مع "سبق".. بلدية قوز القنفذة تعالج الحفر بالطريق الرابط لـ14 قرية ساحلية علي السحاري سبق 2021-11-27 وجّه رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، أحد مقاولي البلدية، بسرعة إصلاح طريق قرى الساحل والرابط لـ14 قرية بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة؛ حيث تفاعلت بلدية القوز مع ما نشرته "سبق" منذ وقت سابق بعنوان "شكاوى لسكان 14 قرية بـ"ساحل يبه" من طريقهم الرابط بمركز القوز جنوب القنفذة: https://sabq.org/3BDNfr.



وكان عدد من المواطنين قد قالوا إن هذا الهبوط في الطبقات الأسفلتية بطريقهم قد يتسبّب في وقوع حوادث مرورية أو إلحاق الأضرار والتلفيات في المركبات التي تستخدم هذا الطريق، وأشاروا حينها إلى أن هذا الطريق يشهد كثافة مرورية على مدار الساعة؛ مما يشكل خطراً واضحاً على حياة مستخدمي الطريق، وطالبوا من الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع الحلول المناسبة التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق.



وفي صباح اليوم السبت انطلقت بلدية القوز بتنفيذ إصلاح الحفر والتشققات في الطريق الرابط للقرى والمؤدي للمركز.



وبدأت بلدية القوز عملية تنفيذ إصلاح الطريق وسفلتة الحفر والتشققات في الطريق المؤدي للمركز، والتي كانت تشكل خطرًا على سالكي الطريق حتى باتت تلك الحفر تمثل مصائد لسالكي الطريق وتحطيم أجزاء من مركباتهم.



ورفع الأهالي شكرهم وتقديرهم إلى صحيفة "سبق" على التجاوب مع صوت المواطن ونشر مطالباته وتجاوب الجهات المعنية مع ذلك، ومنها إصلاح الحفر والتشققات بطريقهم.



تجدر الإشارة إلى أن "سبق" نشرت تقريرًا عن مطالب ومناشدة أهالي 14 قرية التابع لمركز القوز بمحافظة القنفذة للجهات المعنية بإصلاح التشققات والحفريات في الطريق الرئيس الموصل إلى المركز التابعين له، والتي تتمثل في عدم صيانة الطريق الرئيس منذ وقت؛ مما أدى إلى بقاء الحفر والتشققات، وتتجنب المركبات السير فيه لغياب الطبقة الأسفلتية في بعض أجزائه، وربما إتلاف بعض أجزاء المركبات وتحول الطريق إلى خطر كبير يكاد يودي بأرواح الكثير من مرتاديه.



بدورها تُثمن "سبق" جهود رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، على تجاوبه الدائم وحرصه على تقديم أفضل خدمة للمركز وتوابعه وحل معاناة الأهالي، وأن البلدية تتجاوب مع جميع طلبات المواطنين بالإمكانيات المتاحة والمصلحة العامة؛ حيث علمت "سبق" عن أن البلدية انطلقت بمجهودات كبيرة لصيانة عامة لجميع الطرق الرابطة للقرى بمركز القوز، كما تلقت "سبق" اتصالات ورسائل عدد من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه البادرة من قبل البلدية.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 03:01 PM

تفاعلًا مع "سبق".. بلدية قوز القنفذة تعالج الحفر بالطريق الرابط لـ14 قرية ساحلية الأهالي يشكرون "سبق" على التجاوب مع صوت المواطن.. وإيصال معاناته للمسؤولين





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وجّه رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، أحد مقاولي البلدية، بسرعة إصلاح طريق قرى الساحل والرابط لـ14 قرية بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة؛ حيث تفاعلت بلدية القوز مع ما نشرته "سبق" منذ وقت سابق بعنوان "شكاوى لسكان 14 قرية بـ"ساحل يبه" من طريقهم الرابط بمركز القوز جنوب القنفذة: https://sabq.org/3BDNfr.



وكان عدد من المواطنين قد قالوا إن هذا الهبوط في الطبقات الأسفلتية بطريقهم قد يتسبّب في وقوع حوادث مرورية أو إلحاق الأضرار والتلفيات في المركبات التي تستخدم هذا الطريق، وأشاروا حينها إلى أن هذا الطريق يشهد كثافة مرورية على مدار الساعة؛ مما يشكل خطراً واضحاً على حياة مستخدمي الطريق، وطالبوا من الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع الحلول المناسبة التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق.



وفي صباح اليوم السبت انطلقت بلدية القوز بتنفيذ إصلاح الحفر والتشققات في الطريق الرابط للقرى والمؤدي للمركز.



وبدأت بلدية القوز عملية تنفيذ إصلاح الطريق وسفلتة الحفر والتشققات في الطريق المؤدي للمركز، والتي كانت تشكل خطرًا على سالكي الطريق حتى باتت تلك الحفر تمثل مصائد لسالكي الطريق وتحطيم أجزاء من مركباتهم.



ورفع الأهالي شكرهم وتقديرهم إلى صحيفة "سبق" على التجاوب مع صوت المواطن ونشر مطالباته وتجاوب الجهات المعنية مع ذلك، ومنها إصلاح الحفر والتشققات بطريقهم.



تجدر الإشارة إلى أن "سبق" نشرت تقريرًا عن مطالب ومناشدة أهالي 14 قرية التابع لمركز القوز بمحافظة القنفذة للجهات المعنية بإصلاح التشققات والحفريات في الطريق الرئيس الموصل إلى المركز التابعين له، والتي تتمثل في عدم صيانة الطريق الرئيس منذ وقت؛ مما أدى إلى بقاء الحفر والتشققات، وتتجنب المركبات السير فيه لغياب الطبقة الأسفلتية في بعض أجزائه، وربما إتلاف بعض أجزاء المركبات وتحول الطريق إلى خطر كبير يكاد يودي بأرواح الكثير من مرتاديه.



بدورها تُثمن "سبق" جهود رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، على تجاوبه الدائم وحرصه على تقديم أفضل خدمة للمركز وتوابعه وحل معاناة الأهالي، وأن البلدية تتجاوب مع جميع طلبات المواطنين بالإمكانيات المتاحة والمصلحة العامة؛ حيث علمت "سبق" عن أن البلدية انطلقت بمجهودات كبيرة لصيانة عامة لجميع الطرق الرابطة للقرى بمركز القوز، كما تلقت "سبق" اتصالات ورسائل عدد من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه البادرة من قبل البلدية.