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مدير تعليم الطائف يقف على مدارس الهدا المسائية بعد شكوى الطالبات من قسوة الشتاء

تجاوبًا مع ما نشرته "سبق".. وجَّه باتخاذ القرار الأنسب بما يحقق المصلحة التعليمية

وقف مدير تعليم محافظة الطائف على العديد من المدارس المسائية للبنات بالهدا، ووجَّه بلجنة تدرس العديد من الخيارات المطروحة حيال ابتدائية الهدا المسائية للبنات، وستتخذ القرار الأنسب بما يحقق المصلحة التعليمية؛ وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" وعدد المواقع بعد أن اشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات من خروج بناتهم مساء وسط أجواء باردة، أثرت في العديد منهن؛ وذلك للدوام المسائي لهن لوجود طالبات مدرسة صباحية في المبنى نفسه.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن لجنة تدرس عددًا من الخيارات المطروحة حيال ابتدائية الهدا المسائية للبنات، بتوجيه من المدير العام للتعليم، وستتخذ القرار الأنسب حيالها بما يحقق المصلحة التعليمية.

كما أن المدير العام للتعليم وقف أمس السبت على العديد من المدارس بالهدا، ومن ضمنها ابتدائية الهدا المسائية للبنات؛ وذلك للوقوف عن قرب على وضع تلك المدارس، بحضور مدير إدارة التخطيط المدرسي، ومدير إدارة شؤون المباني.

الطائف تعليم الطائف الهدا موجة باردة الفترة المسائية طالبات مدرسة ابتدائية بالهدا يشكون قسوة الشتاء.. ومدير التعليم يعد بحل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم الطائف يقف على مدارس الهدا المسائية بعد شكوى الطالبات من قسوة الشتاء
سبق

وقف مدير تعليم محافظة الطائف على العديد من المدارس المسائية للبنات بالهدا، ووجَّه بلجنة تدرس العديد من الخيارات المطروحة حيال ابتدائية الهدا المسائية للبنات، وستتخذ القرار الأنسب بما يحقق المصلحة التعليمية؛ وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" وعدد المواقع بعد أن اشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات من خروج بناتهم مساء وسط أجواء باردة، أثرت في العديد منهن؛ وذلك للدوام المسائي لهن لوجود طالبات مدرسة صباحية في المبنى نفسه.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن لجنة تدرس عددًا من الخيارات المطروحة حيال ابتدائية الهدا المسائية للبنات، بتوجيه من المدير العام للتعليم، وستتخذ القرار الأنسب حيالها بما يحقق المصلحة التعليمية.

كما أن المدير العام للتعليم وقف أمس السبت على العديد من المدارس بالهدا، ومن ضمنها ابتدائية الهدا المسائية للبنات؛ وذلك للوقوف عن قرب على وضع تلك المدارس، بحضور مدير إدارة التخطيط المدرسي، ومدير إدارة شؤون المباني.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
12:51 AM

مدير تعليم الطائف يقف على مدارس الهدا المسائية بعد شكوى الطالبات من قسوة الشتاء

تجاوبًا مع ما نشرته "سبق".. وجَّه باتخاذ القرار الأنسب بما يحقق المصلحة التعليمية

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سعود الدعجاني - الطائف
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وقف مدير تعليم محافظة الطائف على العديد من المدارس المسائية للبنات بالهدا، ووجَّه بلجنة تدرس العديد من الخيارات المطروحة حيال ابتدائية الهدا المسائية للبنات، وستتخذ القرار الأنسب بما يحقق المصلحة التعليمية؛ وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" وعدد المواقع بعد أن اشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات من خروج بناتهم مساء وسط أجواء باردة، أثرت في العديد منهن؛ وذلك للدوام المسائي لهن لوجود طالبات مدرسة صباحية في المبنى نفسه.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن لجنة تدرس عددًا من الخيارات المطروحة حيال ابتدائية الهدا المسائية للبنات، بتوجيه من المدير العام للتعليم، وستتخذ القرار الأنسب حيالها بما يحقق المصلحة التعليمية.

كما أن المدير العام للتعليم وقف أمس السبت على العديد من المدارس بالهدا، ومن ضمنها ابتدائية الهدا المسائية للبنات؛ وذلك للوقوف عن قرب على وضع تلك المدارس، بحضور مدير إدارة التخطيط المدرسي، ومدير إدارة شؤون المباني.

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