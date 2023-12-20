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عودة مفقود الطائف "الحارثي".. وذووه يشكرون مَن تعاون معهم

اختفى بعد خروجه من منزله قبل 3 أيام

توصلت أسرة المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي" لمكان وجوده؛ ومن ثم عاد اليوم للطائف قادمًا من الرياض التي كان قد توجه لها بعد خروجه واختفائه؛ إذ كان أحد المواطنين قد شاهده في أحد المساجد، وأبلغ رقم التواصل الخاص بأحد أشقائه حتى عاد لهم -ولله الحمد- بصحة جيدة، وكان يعاني أصلاً مرضَي الضغط والسكر، كما أن لديه حالة نفسية حادة.

ووفقًا لما رواه أحد أشقاء المفقود "الحارثي" فإنهم "أثناء انشغالهم بمهام البحث في ساعة متأخرة من مساء البارحة وردهم اتصال من مواطن، يفيد برؤية مفقودهم في أحد المساجد شمال الرياض؛ فتوجه أحدهم من أجل البحث عنه وإحضاره، لكنه عاد بنفسه اليوم للطائف عبر النقل الجماعي الذي كان قد توجه للرياض عبره لحظة اختفائه".

وأشار إلى أنه كان قد رفض إكمال المشوار مع حافلة النقل الجماعي؛ إذ توقف بمحافظة "المويه" شمال الطائف، وغادرهم، وهناك التقى مجموعة من أهالي المحافظة، ورعوه لديهم، ونام لديهم، حينها أخبرهم بأنه يرغب في التوجه للرياض؛ فقاموا بتوفير مركبة لإيصاله، وتم له ذلك.

أسرة وذوو المفقود "الحارثي" أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لكل من أسهم معهم في البحث عن المفقود، خاصين بذلك فريق "أركان" للتوعية والبحث والإنقاذ، الذين مشطوا الكثير من المواقع، وتعرفوا على بعضها، وكان قد ذهب إليها المفقود. كما شكروا "سبق" على مساهمتها في النشر عنه، إضافة إلى كل متطوع اشترك معهم في البحث بعد الجهات الأمنية المعنية التي تم إبلاغها.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بأن الجهات الأمنية المعنية بالطائف، وفِرق البحث والإنقاذ، واصلت مجريات البحث عن المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي"، البالغ من العمر 83 عامًا.

واختفى"الحارثي" بعد خروجه من منزله قبل ثلاثة أيام، وقد شارك الكثير من ذويه وأقاربه في مهام البحث عنه.

مفقود الطائف الجهات الأمنية "الحارثي" مسنّ ثمانيني مختفٍ من 3 أيام والبحث يتواصل عنه بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عودة مفقود الطائف "الحارثي".. وذووه يشكرون مَن تعاون معهم
سبق

توصلت أسرة المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي" لمكان وجوده؛ ومن ثم عاد اليوم للطائف قادمًا من الرياض التي كان قد توجه لها بعد خروجه واختفائه؛ إذ كان أحد المواطنين قد شاهده في أحد المساجد، وأبلغ رقم التواصل الخاص بأحد أشقائه حتى عاد لهم -ولله الحمد- بصحة جيدة، وكان يعاني أصلاً مرضَي الضغط والسكر، كما أن لديه حالة نفسية حادة.

ووفقًا لما رواه أحد أشقاء المفقود "الحارثي" فإنهم "أثناء انشغالهم بمهام البحث في ساعة متأخرة من مساء البارحة وردهم اتصال من مواطن، يفيد برؤية مفقودهم في أحد المساجد شمال الرياض؛ فتوجه أحدهم من أجل البحث عنه وإحضاره، لكنه عاد بنفسه اليوم للطائف عبر النقل الجماعي الذي كان قد توجه للرياض عبره لحظة اختفائه".

وأشار إلى أنه كان قد رفض إكمال المشوار مع حافلة النقل الجماعي؛ إذ توقف بمحافظة "المويه" شمال الطائف، وغادرهم، وهناك التقى مجموعة من أهالي المحافظة، ورعوه لديهم، ونام لديهم، حينها أخبرهم بأنه يرغب في التوجه للرياض؛ فقاموا بتوفير مركبة لإيصاله، وتم له ذلك.

أسرة وذوو المفقود "الحارثي" أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لكل من أسهم معهم في البحث عن المفقود، خاصين بذلك فريق "أركان" للتوعية والبحث والإنقاذ، الذين مشطوا الكثير من المواقع، وتعرفوا على بعضها، وكان قد ذهب إليها المفقود. كما شكروا "سبق" على مساهمتها في النشر عنه، إضافة إلى كل متطوع اشترك معهم في البحث بعد الجهات الأمنية المعنية التي تم إبلاغها.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بأن الجهات الأمنية المعنية بالطائف، وفِرق البحث والإنقاذ، واصلت مجريات البحث عن المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي"، البالغ من العمر 83 عامًا.

واختفى"الحارثي" بعد خروجه من منزله قبل ثلاثة أيام، وقد شارك الكثير من ذويه وأقاربه في مهام البحث عنه.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
08:21 PM

عودة مفقود الطائف "الحارثي".. وذووه يشكرون مَن تعاون معهم

اختفى بعد خروجه من منزله قبل 3 أيام

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فهد العتيبي - الطائف
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توصلت أسرة المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي" لمكان وجوده؛ ومن ثم عاد اليوم للطائف قادمًا من الرياض التي كان قد توجه لها بعد خروجه واختفائه؛ إذ كان أحد المواطنين قد شاهده في أحد المساجد، وأبلغ رقم التواصل الخاص بأحد أشقائه حتى عاد لهم -ولله الحمد- بصحة جيدة، وكان يعاني أصلاً مرضَي الضغط والسكر، كما أن لديه حالة نفسية حادة.

ووفقًا لما رواه أحد أشقاء المفقود "الحارثي" فإنهم "أثناء انشغالهم بمهام البحث في ساعة متأخرة من مساء البارحة وردهم اتصال من مواطن، يفيد برؤية مفقودهم في أحد المساجد شمال الرياض؛ فتوجه أحدهم من أجل البحث عنه وإحضاره، لكنه عاد بنفسه اليوم للطائف عبر النقل الجماعي الذي كان قد توجه للرياض عبره لحظة اختفائه".

وأشار إلى أنه كان قد رفض إكمال المشوار مع حافلة النقل الجماعي؛ إذ توقف بمحافظة "المويه" شمال الطائف، وغادرهم، وهناك التقى مجموعة من أهالي المحافظة، ورعوه لديهم، ونام لديهم، حينها أخبرهم بأنه يرغب في التوجه للرياض؛ فقاموا بتوفير مركبة لإيصاله، وتم له ذلك.

أسرة وذوو المفقود "الحارثي" أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لكل من أسهم معهم في البحث عن المفقود، خاصين بذلك فريق "أركان" للتوعية والبحث والإنقاذ، الذين مشطوا الكثير من المواقع، وتعرفوا على بعضها، وكان قد ذهب إليها المفقود. كما شكروا "سبق" على مساهمتها في النشر عنه، إضافة إلى كل متطوع اشترك معهم في البحث بعد الجهات الأمنية المعنية التي تم إبلاغها.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بأن الجهات الأمنية المعنية بالطائف، وفِرق البحث والإنقاذ، واصلت مجريات البحث عن المفقود "مناحي بن عايض دشين الشواحطي الحارثي"، البالغ من العمر 83 عامًا.

واختفى"الحارثي" بعد خروجه من منزله قبل ثلاثة أيام، وقد شارك الكثير من ذويه وأقاربه في مهام البحث عنه.

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