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"بلدية الليث" تبدأ صيانة وإعادة تأهيل "السقالة البحرية" بالكورنيش

إثر إغلاقه احترازياً خلال الأيام الماضية.. وبعد تقرير "سبق"

بدأت بلدية محافظة الليث صيانة وإعادة تأهيل "السقالة البحرية الشمالية" بكورنيش المحافظة بعد أن أغلقته خلال الأيام الماضية احترازياً، حيث كان يشكل خطراً على مرتادي البحر.

وكان الزميل عبدالرزاق البجالي نشر تقريراً بعنوان "الجسر الخشبي بكورنيش الليث خطر يتربص بالأطفال"، وثّق فيه أحد مرتادي كورنيش الليث افتقار الجسر الخشبي للسياج في بعض جنباته؛ مما قد يتسبب في سقوط الأطفال داخل البحر من ارتفاع ثلاثة أمتار.

وبدت في التقرير أجزاء من جنبات الجسر دون سياج؛ وهو ما دفع رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي إلى التوجيه بإغلاق جسر كورنيش الليث احترازيًّا، مؤكداً أنه منذ استلامه مهام العمل ببلدية الليث تم التنسيق مع إحدى المؤسسات لصيانة السقالة البحرية.

كورنيش الليث بلدية الليث فيديو.. الجسر الخشبي بكورنيش الليث خطر يتربص بالأطفال تجاوبًا مع "سبق" وفيديو الخطر.. "بلدية الليث": رصدنا وأغلقنا الجسر الخشبي

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"بلدية الليث" تبدأ صيانة وإعادة تأهيل "السقالة البحرية" بالكورنيش
سبق

بدأت بلدية محافظة الليث صيانة وإعادة تأهيل "السقالة البحرية الشمالية" بكورنيش المحافظة بعد أن أغلقته خلال الأيام الماضية احترازياً، حيث كان يشكل خطراً على مرتادي البحر.

وكان الزميل عبدالرزاق البجالي نشر تقريراً بعنوان "الجسر الخشبي بكورنيش الليث خطر يتربص بالأطفال"، وثّق فيه أحد مرتادي كورنيش الليث افتقار الجسر الخشبي للسياج في بعض جنباته؛ مما قد يتسبب في سقوط الأطفال داخل البحر من ارتفاع ثلاثة أمتار.

وبدت في التقرير أجزاء من جنبات الجسر دون سياج؛ وهو ما دفع رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي إلى التوجيه بإغلاق جسر كورنيش الليث احترازيًّا، مؤكداً أنه منذ استلامه مهام العمل ببلدية الليث تم التنسيق مع إحدى المؤسسات لصيانة السقالة البحرية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:38 PM

"بلدية الليث" تبدأ صيانة وإعادة تأهيل "السقالة البحرية" بالكورنيش

إثر إغلاقه احترازياً خلال الأيام الماضية.. وبعد تقرير "سبق"

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عوض الفهمي - الليث
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1,821

بدأت بلدية محافظة الليث صيانة وإعادة تأهيل "السقالة البحرية الشمالية" بكورنيش المحافظة بعد أن أغلقته خلال الأيام الماضية احترازياً، حيث كان يشكل خطراً على مرتادي البحر.

وكان الزميل عبدالرزاق البجالي نشر تقريراً بعنوان "الجسر الخشبي بكورنيش الليث خطر يتربص بالأطفال"، وثّق فيه أحد مرتادي كورنيش الليث افتقار الجسر الخشبي للسياج في بعض جنباته؛ مما قد يتسبب في سقوط الأطفال داخل البحر من ارتفاع ثلاثة أمتار.

وبدت في التقرير أجزاء من جنبات الجسر دون سياج؛ وهو ما دفع رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي إلى التوجيه بإغلاق جسر كورنيش الليث احترازيًّا، مؤكداً أنه منذ استلامه مهام العمل ببلدية الليث تم التنسيق مع إحدى المؤسسات لصيانة السقالة البحرية.

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