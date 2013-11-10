النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أقل من 3 ساعات.. "سبق" تسهم في العثور على مفقود الرياض "المطيري"

ذووه وردهم اتصال من شخص تعرَّف عليه عقب مشاهدته الخبر

أسهمت "سبق" في العثور على مفقود الرياض "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عامًا؛ وذلك بعدما أشارت إليه في تقرير قبل ثلاث ساعات بعنوان "مفقود الرياض المطيري خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد".

وقالت أسرة المواطن "المطيري"، التي تبحث عنه منذ ظُهر أمس، إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص بعد أن تعرَّف على المفقود عقب مشاهدته الخبر في صفحات "سبق"، وتم التوصل إليه في حي النسيم، وهو بصحة جيدة.

وأشارت أسرته إلى أنها استدعت الهلال الأحمر السعودي الذي حضر بدوره لمنزله للاطمئنان على حالته الصحية.

ورفعت أسرة "المطيري" شكرها لـ"سبق" بعدما أسهمت -بعد توفيق الله- في الوصول إلى مفقودهم في أقل من ثلاث ساعات من نشر خبر عنه.

وكانت أسرة المفقود قد أوضحت أنه يعاني مشكلة عقلية، وهو غير قادر على الكلام بشكل واضح، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وقد غادر منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض ظهر أمس ولم يعد، قبل أن يتم التوصل له عن طريق أحد قُراء "سبق" في وقت وجيز.

مفقود مفقود الرياض مسعد المطيري الرياض مفقود الرياض "المطيري" خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في أقل من 3 ساعات.. "سبق" تسهم في العثور على مفقود الرياض "المطيري"
سبق

أسهمت "سبق" في العثور على مفقود الرياض "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عامًا؛ وذلك بعدما أشارت إليه في تقرير قبل ثلاث ساعات بعنوان "مفقود الرياض المطيري خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد".

وقالت أسرة المواطن "المطيري"، التي تبحث عنه منذ ظُهر أمس، إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص بعد أن تعرَّف على المفقود عقب مشاهدته الخبر في صفحات "سبق"، وتم التوصل إليه في حي النسيم، وهو بصحة جيدة.

وأشارت أسرته إلى أنها استدعت الهلال الأحمر السعودي الذي حضر بدوره لمنزله للاطمئنان على حالته الصحية.

ورفعت أسرة "المطيري" شكرها لـ"سبق" بعدما أسهمت -بعد توفيق الله- في الوصول إلى مفقودهم في أقل من ثلاث ساعات من نشر خبر عنه.

وكانت أسرة المفقود قد أوضحت أنه يعاني مشكلة عقلية، وهو غير قادر على الكلام بشكل واضح، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وقد غادر منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض ظهر أمس ولم يعد، قبل أن يتم التوصل له عن طريق أحد قُراء "سبق" في وقت وجيز.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
11:33 PM

في أقل من 3 ساعات.. "سبق" تسهم في العثور على مفقود الرياض "المطيري"

ذووه وردهم اتصال من شخص تعرَّف عليه عقب مشاهدته الخبر

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
5
7,164

أسهمت "سبق" في العثور على مفقود الرياض "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عامًا؛ وذلك بعدما أشارت إليه في تقرير قبل ثلاث ساعات بعنوان "مفقود الرياض المطيري خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد".

وقالت أسرة المواطن "المطيري"، التي تبحث عنه منذ ظُهر أمس، إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص بعد أن تعرَّف على المفقود عقب مشاهدته الخبر في صفحات "سبق"، وتم التوصل إليه في حي النسيم، وهو بصحة جيدة.

وأشارت أسرته إلى أنها استدعت الهلال الأحمر السعودي الذي حضر بدوره لمنزله للاطمئنان على حالته الصحية.

ورفعت أسرة "المطيري" شكرها لـ"سبق" بعدما أسهمت -بعد توفيق الله- في الوصول إلى مفقودهم في أقل من ثلاث ساعات من نشر خبر عنه.

وكانت أسرة المفقود قد أوضحت أنه يعاني مشكلة عقلية، وهو غير قادر على الكلام بشكل واضح، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وقد غادر منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض ظهر أمس ولم يعد، قبل أن يتم التوصل له عن طريق أحد قُراء "سبق" في وقت وجيز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,980
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,481
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,742

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة