في أقل من 3 ساعات.. "سبق" تسهم في العثور على مفقود الرياض "المطيري"

ذووه وردهم اتصال من شخص تعرَّف عليه عقب مشاهدته الخبر

أسهمت "سبق" في العثور على مفقود الرياض "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عامًا؛ وذلك بعدما أشارت إليه في تقرير قبل ثلاث ساعات بعنوان "مفقود الرياض المطيري خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد".

وقالت أسرة المواطن "المطيري"، التي تبحث عنه منذ ظُهر أمس، إنه وردهم اتصال من أحد الأشخاص بعد أن تعرَّف على المفقود عقب مشاهدته الخبر في صفحات "سبق"، وتم التوصل إليه في حي النسيم، وهو بصحة جيدة.

وأشارت أسرته إلى أنها استدعت الهلال الأحمر السعودي الذي حضر بدوره لمنزله للاطمئنان على حالته الصحية.

ورفعت أسرة "المطيري" شكرها لـ"سبق" بعدما أسهمت -بعد توفيق الله- في الوصول إلى مفقودهم في أقل من ثلاث ساعات من نشر خبر عنه.

وكانت أسرة المفقود قد أوضحت أنه يعاني مشكلة عقلية، وهو غير قادر على الكلام بشكل واضح، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وقد غادر منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض ظهر أمس ولم يعد، قبل أن يتم التوصل له عن طريق أحد قُراء "سبق" في وقت وجيز.