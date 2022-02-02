خبيرة تغذية تُحذِّر: القهوة قد تُخفِّض نشاط الجسم في هذه الحالة

نصحت بتناوُل مشروبات خالية من الكافيين قبل 6 ساعات من النوم

حذَّرت خبيرة تغذية علاجية من الإفراط في شرب القهوة، لافتة إلى أن الإكثار منها يُخفِّض مستوى نشاط الجسم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، أوضحت اختصاصية التغذية نورهان ناصر أنه على الرغم من المعرفة بأهمية تناول القهوة التي تزود الجسم بالطاقة إلا أن هذا المشروب له آثار معاكسة لهذه الفكرة الإيجابية.

وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى الإفراط في تناوله، أو إضافة الشراب والسكر أو المحليات الصناعية له، بحسب صحيفة "النهار".

وأشارت إلى أن هذه المكونات المضافة تتسبب في خفض مستوى النشاط لدى صاحبها.

ونصحت الخبيرة بتناول القهوة باعتدال من أجل الاستفادة من فوائدها للجسم والعقل.

ونصحت بتناول مشروبات خالية من الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم في حال كنت تعاني مشكلةً في النوم، أو تعاني الأرق.