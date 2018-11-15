"صحة عسير" ترد على "سبق": قضية "رعد" أُحيلت للهيئة الشرعية وتم إرسال عدة طلبات تحويل

قالت إنها لا تألو جهداً في خدمة المريض

عقّبت "صحة عسير" على ما نشرته "سبق" أمس الخميس حول الشاب الذي دخل في غيبوبة منذ أربعة أشهر بعد دقائق من إجراء عملية "لحمية"، مؤكدةً أنها أحالت القضية للهيئة الصحية الشرعية، وأنها لا تألو جهداً في خدمة المريض الذي تم رفع عدة طلبات لإحالته لمستشفيات خارج المنطقة.

وقال متحدث صحة عسير عبدالعزيز آل شايع: "إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان "في عسير.. إزالة لحمية تقود رعد للغيبوبة منذ 137 يومًا"، عليه تود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أن توضح أنه وبتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري؛ فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية، مكونة من عدد من الاستشاريين وموجه فني من إدارة المستشفيات ومحقق فني من إدارة المتابعة".

وأردف: "شخصت اللجنة إلى مستشفى عسير وتم التحقيق مع المعنيين في هذه القضية، واتخاذ كامل الإجراءات النظامية اللازمة، وخلصت اللجنة بعد التحقيق إلى إحالة كامل ملف القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة؛ كونها الجهة المختصة للنظر وللفصل في القضية، وأحيلت القضية إلى الهيئة".

وأضاف: "كما يتلقى المريض -نسأل الله له الشفاء العاجل والعافية- العناية الطبية والسريرية مع إجراء جلسات علاج طبيعي للحالة، كما ننوه إلى أنه تم إرسال عدد من طلبات التحويل سابقاً إلى عدة مستشفيات خارج المنطقة، ولن تألو صحة المنطقة أي جهد ممكن في سبيل خدمة المريض".