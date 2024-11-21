لكل إنسان عقلان (2)

يقول عالم الإنسانيات إيراسموس: (لقد وهبنا الله قدرًا من العاطفة والمشاعر تفوق العقل حتى إننا يمكن أن نقول إن نسبة العاطفة إلى العقل بنحو 24 إلى واحد) وبالتالي فإن العقل العاطفي تكون استجابته أسرع كثيرًا من العقل المنطقي لأنه يقفز للتصرف دون أن يتوقف للحظة لكي يفكر فيما يجري كما حدث في الموقفين السابقين في المقال السابق وكدفاع الأم مثلاً عن صغارها في عالم الغابة، لذلك العقل العاطفي يحقق السرعة على حساب الدقة وهو الرادار الذي يقرأ الخطر و يستشعره ولذلك إن انتظرنا العقل المنطقي حتى ينتهي من الحكم على بعض الأمور فإننا لن نخطئ فحسب ولكن قد نموت!