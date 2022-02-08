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دراسة: ساعة إضافية من النوم كل ليلة تساعدك على فقدان الوزن

وجدت أن ذلك يساعد في استهلاك 270 سعرًا حراريًا أقل يوميًا

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن باحثين في جامعة شيكاغو الأمريكية قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصًا يعانون بسبب زيادة الوزن.

وأظهرت النتائج أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرًا حراريًا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، دعا العلماء إلى "إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن".

وأوضحوا أن الابتعاد عن شاشات التلفزيونات والهواتف "كان عاملاً مشتركًا بين أولئك الذين ينامون لمدة طويلة".

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة إسراء تسالي: "إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت".

ويعتقد الخبراء أن السمنة، التي يعانيها نصف البريطانيين والأمريكيين، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة السعرات الحرارية، وليس إلى قلة ممارسة الرياضة.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم "يؤثر على تنظيم الشهية ويزيد من خطر زيادة الوزن".

النوم الوزن السعرات الحرارية جامعة شيكاغو الأميركية

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دراسة: ساعة إضافية من النوم كل ليلة تساعدك على فقدان الوزن
سبق

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن باحثين في جامعة شيكاغو الأمريكية قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصًا يعانون بسبب زيادة الوزن.

وأظهرت النتائج أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرًا حراريًا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، دعا العلماء إلى "إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن".

وأوضحوا أن الابتعاد عن شاشات التلفزيونات والهواتف "كان عاملاً مشتركًا بين أولئك الذين ينامون لمدة طويلة".

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة إسراء تسالي: "إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت".

ويعتقد الخبراء أن السمنة، التي يعانيها نصف البريطانيين والأمريكيين، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة السعرات الحرارية، وليس إلى قلة ممارسة الرياضة.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم "يؤثر على تنظيم الشهية ويزيد من خطر زيادة الوزن".

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:20 AM

دراسة: ساعة إضافية من النوم كل ليلة تساعدك على فقدان الوزن

وجدت أن ذلك يساعد في استهلاك 270 سعرًا حراريًا أقل يوميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن باحثين في جامعة شيكاغو الأمريكية قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصًا يعانون بسبب زيادة الوزن.

وأظهرت النتائج أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرًا حراريًا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، دعا العلماء إلى "إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن".

وأوضحوا أن الابتعاد عن شاشات التلفزيونات والهواتف "كان عاملاً مشتركًا بين أولئك الذين ينامون لمدة طويلة".

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة إسراء تسالي: "إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت".

ويعتقد الخبراء أن السمنة، التي يعانيها نصف البريطانيين والأمريكيين، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة السعرات الحرارية، وليس إلى قلة ممارسة الرياضة.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم "يؤثر على تنظيم الشهية ويزيد من خطر زيادة الوزن".

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