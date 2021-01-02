النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية القوز" توضح موقفها من وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة

أعلنت بلدية القوز في بيان توضيحي حول حادثة وفاة شاب إثر ارتطام مركبته بإحدى المعدات التابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها باستبدال إنارة الأعمدة في شوارع مركز القوز جنوب محافظة القنفذة إلى تقنية إنارة ليد (LED).

وتفصيلاً، بدأت البلدية بيانها بتقديم البلدية ممثلة في رئيسها المهندس عبدالله الزبيدي ومنسوبيها بالتعازي لأسرة الشاب الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المتحدث الرسمي للبلدية خليل الشيخي أن الشركة التي تعمل في تأهيل الإنارة بالقوز هي الشركة الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (ترشيد) والأعمال الحالية القائمة في القوز هي ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع على مستوى المملكة، والبلدية ليست مشرفة على هذا المشروع وليست مشرفة على الشركة المنفذة، كما نوضح أن المشروع ليس ضمن ميزانية البلدية.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس الجمعة خبراً تحت عنوان (شاهد .. وفاة شاب بعد ارتطام سيارته بمركبة شركة متعاقدة مع بلدية القوز).

القوز حادث مروري مركز القوز القنفذة حادث مروع محافظة القنفذة بلدية القوز شاهد .. وفاة شاب بعد ارتطام سيارته بمركبة شركة متعاقدة مع بلدية القوز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية القوز" توضح موقفها من وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة
سبق

أعلنت بلدية القوز في بيان توضيحي حول حادثة وفاة شاب إثر ارتطام مركبته بإحدى المعدات التابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها باستبدال إنارة الأعمدة في شوارع مركز القوز جنوب محافظة القنفذة إلى تقنية إنارة ليد (LED).

وتفصيلاً، بدأت البلدية بيانها بتقديم البلدية ممثلة في رئيسها المهندس عبدالله الزبيدي ومنسوبيها بالتعازي لأسرة الشاب الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المتحدث الرسمي للبلدية خليل الشيخي أن الشركة التي تعمل في تأهيل الإنارة بالقوز هي الشركة الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (ترشيد) والأعمال الحالية القائمة في القوز هي ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع على مستوى المملكة، والبلدية ليست مشرفة على هذا المشروع وليست مشرفة على الشركة المنفذة، كما نوضح أن المشروع ليس ضمن ميزانية البلدية.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس الجمعة خبراً تحت عنوان (شاهد .. وفاة شاب بعد ارتطام سيارته بمركبة شركة متعاقدة مع بلدية القوز).

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
02:07 AM

"بلدية القوز" توضح موقفها من وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة

A A A
علي السحاري - القنفذة
0
2,613

أعلنت بلدية القوز في بيان توضيحي حول حادثة وفاة شاب إثر ارتطام مركبته بإحدى المعدات التابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها باستبدال إنارة الأعمدة في شوارع مركز القوز جنوب محافظة القنفذة إلى تقنية إنارة ليد (LED).

وتفصيلاً، بدأت البلدية بيانها بتقديم البلدية ممثلة في رئيسها المهندس عبدالله الزبيدي ومنسوبيها بالتعازي لأسرة الشاب الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المتحدث الرسمي للبلدية خليل الشيخي أن الشركة التي تعمل في تأهيل الإنارة بالقوز هي الشركة الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (ترشيد) والأعمال الحالية القائمة في القوز هي ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع على مستوى المملكة، والبلدية ليست مشرفة على هذا المشروع وليست مشرفة على الشركة المنفذة، كما نوضح أن المشروع ليس ضمن ميزانية البلدية.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس الجمعة خبراً تحت عنوان (شاهد .. وفاة شاب بعد ارتطام سيارته بمركبة شركة متعاقدة مع بلدية القوز).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,024
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,319
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,521

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة