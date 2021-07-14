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بعد عامين من غيابه .. "سبق" تُسهم في العثور على "مفقود أملج"

تعرف عليه أحد الأشخاص في جدة بعد مشاهدة صورته في الصحيفة

أسهمت "سبق"، في العثور على المواطن مسلم مصلح مسلم المرواني، مفقود أملج إذ تعرف عليه أحد الأشخاص في جدة بعد مشاهدته صورة المرواني التي نشرتها "سبق" تحت عنوان (أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة).

وتفصيلاً، عبّر ربيع المرواني شقيق المفقود عن فرحته العارمة وكذلك فرحة جميع أفراد الأسرة بالعثور على أخيه بعد عامين من الفقدان، مقدمًا الشكر للصحيفة على جهودها واهتمامها.

مفقود أملج أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة

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بعد عامين من غيابه .. "سبق" تُسهم في العثور على "مفقود أملج"
سبق

أسهمت "سبق"، في العثور على المواطن مسلم مصلح مسلم المرواني، مفقود أملج إذ تعرف عليه أحد الأشخاص في جدة بعد مشاهدته صورة المرواني التي نشرتها "سبق" تحت عنوان (أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة).

وتفصيلاً، عبّر ربيع المرواني شقيق المفقود عن فرحته العارمة وكذلك فرحة جميع أفراد الأسرة بالعثور على أخيه بعد عامين من الفقدان، مقدمًا الشكر للصحيفة على جهودها واهتمامها.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:49 AM

بعد عامين من غيابه .. "سبق" تُسهم في العثور على "مفقود أملج"

تعرف عليه أحد الأشخاص في جدة بعد مشاهدة صورته في الصحيفة

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بدر الجبل - تبوك
12
18,827

أسهمت "سبق"، في العثور على المواطن مسلم مصلح مسلم المرواني، مفقود أملج إذ تعرف عليه أحد الأشخاص في جدة بعد مشاهدته صورة المرواني التي نشرتها "سبق" تحت عنوان (أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة).

وتفصيلاً، عبّر ربيع المرواني شقيق المفقود عن فرحته العارمة وكذلك فرحة جميع أفراد الأسرة بالعثور على أخيه بعد عامين من الفقدان، مقدمًا الشكر للصحيفة على جهودها واهتمامها.

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