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"بومبيو": الشراكة مع السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار

قال في سلسلة تغريدات:"لدينا مع المملكة مصلحة في خفض التصعيد باليمن"

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضًا في خفض التصعيد باليمن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً .. كتب الوزير الأمريكي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار"، مضيفًا : "لدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن".

وقال أيضًا :"سعيد بالتباحث في هذه القضايا الإقليمية والأمنية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بين فرحان آل سعود".

أما في الشأن الإيراني قال إن "إيران تأخرت كثيرًا في الوفاء بالتزاماتها حيال القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف "ينبغي على إيران أن تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب فورًا".

من جهة أخرى، قالت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

وأفادت الوزارة بأن الخمسة هم نيكولاس هوفان من نيويورك، وتشن وانغ وروبرت ثويتس ونيكولاس جيمس فوكس ودانييل راي من تكساس.

يُذكر أن دانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وفي المقابل، لم تعلق شركة ستاك التي يملكها لي حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأمريكية، بحسب رويترز.

يُشار إلى أن الصين هي المستورد الرئيس للنفط الإيراني على الرغم من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صادرات طهران من النفط عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إيران اتفاقية باليرمو غسل الأموال تمويل الإرهاب وزارة العدل الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بومبيو": الشراكة مع السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضًا في خفض التصعيد باليمن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً .. كتب الوزير الأمريكي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار"، مضيفًا : "لدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن".

وقال أيضًا :"سعيد بالتباحث في هذه القضايا الإقليمية والأمنية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بين فرحان آل سعود".

أما في الشأن الإيراني قال إن "إيران تأخرت كثيرًا في الوفاء بالتزاماتها حيال القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف "ينبغي على إيران أن تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب فورًا".

من جهة أخرى، قالت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

وأفادت الوزارة بأن الخمسة هم نيكولاس هوفان من نيويورك، وتشن وانغ وروبرت ثويتس ونيكولاس جيمس فوكس ودانييل راي من تكساس.

يُذكر أن دانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وفي المقابل، لم تعلق شركة ستاك التي يملكها لي حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأمريكية، بحسب رويترز.

يُشار إلى أن الصين هي المستورد الرئيس للنفط الإيراني على الرغم من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صادرات طهران من النفط عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:39 AM

"بومبيو": الشراكة مع السعودية مهمة في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار

قال في سلسلة تغريدات:"لدينا مع المملكة مصلحة في خفض التصعيد باليمن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية الشراكة مع السعودية في التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضًا في خفض التصعيد باليمن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً .. كتب الوزير الأمريكي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار"، مضيفًا : "لدينا مع السعودية مصلحة واحدة في خفض التصعيد في اليمن".

وقال أيضًا :"سعيد بالتباحث في هذه القضايا الإقليمية والأمنية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بين فرحان آل سعود".

أما في الشأن الإيراني قال إن "إيران تأخرت كثيرًا في الوفاء بالتزاماتها حيال القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف "ينبغي على إيران أن تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب فورًا".

من جهة أخرى، قالت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

وأفادت الوزارة بأن الخمسة هم نيكولاس هوفان من نيويورك، وتشن وانغ وروبرت ثويتس ونيكولاس جيمس فوكس ودانييل راي من تكساس.

يُذكر أن دانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وفي المقابل، لم تعلق شركة ستاك التي يملكها لي حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأمريكية، بحسب رويترز.

يُشار إلى أن الصين هي المستورد الرئيس للنفط الإيراني على الرغم من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صادرات طهران من النفط عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

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