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"أمانة الطائف" تبدأ ترميم السفلتة المتهالكة للطريق المجاور لمقبرة القيم

تجاوبًا مع شكوى مرتاديه المنشورة على "سبق"

شرعت أمانة الطائف صباح اليوم في ترميم السفلتة المتهالكة على الطريق المجاور لمقبرة القيم بعد شكوى مرتاديه من صعوبة قطعه لتجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إليه وداخل المقبرة، وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه".

وكانت "سبق" رصدت يوم أمس معاناة عددٍ بسبب قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك من جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ما زال ينتظر المواطنون حلولاً جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه المستمر حتى الآن.

"سبق" تثمّن حرص أمانة الطائف، ومتابعتها لما نشر والتجاوب معه، وإيجاد حلول عاجلة وسريعة.

أمانة الطائف بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تبدأ ترميم السفلتة المتهالكة للطريق المجاور لمقبرة القيم
سبق

شرعت أمانة الطائف صباح اليوم في ترميم السفلتة المتهالكة على الطريق المجاور لمقبرة القيم بعد شكوى مرتاديه من صعوبة قطعه لتجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إليه وداخل المقبرة، وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه".

وكانت "سبق" رصدت يوم أمس معاناة عددٍ بسبب قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك من جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ما زال ينتظر المواطنون حلولاً جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه المستمر حتى الآن.

"سبق" تثمّن حرص أمانة الطائف، ومتابعتها لما نشر والتجاوب معه، وإيجاد حلول عاجلة وسريعة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:23 PM

"أمانة الطائف" تبدأ ترميم السفلتة المتهالكة للطريق المجاور لمقبرة القيم

تجاوبًا مع شكوى مرتاديه المنشورة على "سبق"

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سعود الدعجاني - الطائف
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شرعت أمانة الطائف صباح اليوم في ترميم السفلتة المتهالكة على الطريق المجاور لمقبرة القيم بعد شكوى مرتاديه من صعوبة قطعه لتجدد تسرب مياه مجهولة المصدر إليه وداخل المقبرة، وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "بالفيديو.. مرتادو مقبرة "قيم الطائف": نعاني بسبب تهالك الطريق وركود المياه".

وكانت "سبق" رصدت يوم أمس معاناة عددٍ بسبب قائدي المركبات في قطع الطريق المتهالك من جراء المياه الراكدة في الطريق، وكذلك تسللها إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، فيما ما زال ينتظر المواطنون حلولاً جادة تنهي معاناتهم بسبب تسرب المياه المستمر حتى الآن.

"سبق" تثمّن حرص أمانة الطائف، ومتابعتها لما نشر والتجاوب معه، وإيجاد حلول عاجلة وسريعة.

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