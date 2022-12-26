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نائب الأمين يوجِّه بالتخلص من الكلاب الضالة التي هاجمت طفل الطائف

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" التي تابعت الحالة في حينه

في تفاعل سريع وجَّه نائب أمين محافظة الطائف، المهندس حسين آل فايع، بالتخلص من مجموعة الكلاب الضالة التي هاجمت طفل مخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، وفقًا لرصد كاميرات المراقبة المنزلية.

وقالت أمانة الطائف في بيان ورد "سبق": "إشارة إلى ما تم رصده في صحيفة سبق الإلكترونية بشأن تعرُّض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلَّى العيد في الطائف، بعد صلاة المغرب أمس، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وجَّه نائب أمين الطائف بالانتقال فورًا إلى الموقع، وتكثيف الفِرق للتخلص من الكلاب الضالة الموجودة بالموقع".

وكانت "سبق" قد تابعت الحالة في حينه، عندما نجا طفل في الطائف من "الكلاب الضالة" بعد أن هاجمته عند منزله مسببة له رعبًا وخوفًا شديدًا، فيما زادت مطالبات الأهالي للجهات المختصة للتخلص من "الكلاب الضالة"، وعدم التهاون بحياة الناس.

الواقعة حدثت بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، وكانت بعد صلاة المغرب، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وفوجئ بمهاجمة ثلاثة من الكلاب عليه؛ ما دعاه للهرب، والتوجه نحو المنزل ناجيًا منها -ولله الحمد-، بعدما كادت تتمكن منه، محدثة بذلك خوفًا له ولباقي أهالي المخطط حيث تتكاثر الكلاب، وتنتشر بينهم مثيرة الرعب والهلع.

والد الطفل أكد لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب ابنه، بل الثالثة، مشيرًا إلى تجمُّعها وانتشارها الكثيف والمخيف حول حديقة متنزه الردف، وبعدها تتسلل لداخل المتنزه، وتُفزع المتنزهين ومَن يمارس رياضة المشي حول أسوار الحديقة، كما أنها تعبث بالموقع.

بالفيديو .. طفل يواجه كلابًا ضالة أمام منزله وينجو منها في الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب الأمين يوجِّه بالتخلص من الكلاب الضالة التي هاجمت طفل الطائف
سبق

في تفاعل سريع وجَّه نائب أمين محافظة الطائف، المهندس حسين آل فايع، بالتخلص من مجموعة الكلاب الضالة التي هاجمت طفل مخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، وفقًا لرصد كاميرات المراقبة المنزلية.

وقالت أمانة الطائف في بيان ورد "سبق": "إشارة إلى ما تم رصده في صحيفة سبق الإلكترونية بشأن تعرُّض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلَّى العيد في الطائف، بعد صلاة المغرب أمس، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وجَّه نائب أمين الطائف بالانتقال فورًا إلى الموقع، وتكثيف الفِرق للتخلص من الكلاب الضالة الموجودة بالموقع".

وكانت "سبق" قد تابعت الحالة في حينه، عندما نجا طفل في الطائف من "الكلاب الضالة" بعد أن هاجمته عند منزله مسببة له رعبًا وخوفًا شديدًا، فيما زادت مطالبات الأهالي للجهات المختصة للتخلص من "الكلاب الضالة"، وعدم التهاون بحياة الناس.

الواقعة حدثت بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، وكانت بعد صلاة المغرب، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وفوجئ بمهاجمة ثلاثة من الكلاب عليه؛ ما دعاه للهرب، والتوجه نحو المنزل ناجيًا منها -ولله الحمد-، بعدما كادت تتمكن منه، محدثة بذلك خوفًا له ولباقي أهالي المخطط حيث تتكاثر الكلاب، وتنتشر بينهم مثيرة الرعب والهلع.

والد الطفل أكد لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب ابنه، بل الثالثة، مشيرًا إلى تجمُّعها وانتشارها الكثيف والمخيف حول حديقة متنزه الردف، وبعدها تتسلل لداخل المتنزه، وتُفزع المتنزهين ومَن يمارس رياضة المشي حول أسوار الحديقة، كما أنها تعبث بالموقع.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
01:20 AM

نائب الأمين يوجِّه بالتخلص من الكلاب الضالة التي هاجمت طفل الطائف

في تفاعل سريع مع ما نشرته "سبق" التي تابعت الحالة في حينه

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فهد العتيبي - الطائف
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في تفاعل سريع وجَّه نائب أمين محافظة الطائف، المهندس حسين آل فايع، بالتخلص من مجموعة الكلاب الضالة التي هاجمت طفل مخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، وفقًا لرصد كاميرات المراقبة المنزلية.

وقالت أمانة الطائف في بيان ورد "سبق": "إشارة إلى ما تم رصده في صحيفة سبق الإلكترونية بشأن تعرُّض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلَّى العيد في الطائف، بعد صلاة المغرب أمس، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وجَّه نائب أمين الطائف بالانتقال فورًا إلى الموقع، وتكثيف الفِرق للتخلص من الكلاب الضالة الموجودة بالموقع".

وكانت "سبق" قد تابعت الحالة في حينه، عندما نجا طفل في الطائف من "الكلاب الضالة" بعد أن هاجمته عند منزله مسببة له رعبًا وخوفًا شديدًا، فيما زادت مطالبات الأهالي للجهات المختصة للتخلص من "الكلاب الضالة"، وعدم التهاون بحياة الناس.

الواقعة حدثت بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، وكانت بعد صلاة المغرب، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وفوجئ بمهاجمة ثلاثة من الكلاب عليه؛ ما دعاه للهرب، والتوجه نحو المنزل ناجيًا منها -ولله الحمد-، بعدما كادت تتمكن منه، محدثة بذلك خوفًا له ولباقي أهالي المخطط حيث تتكاثر الكلاب، وتنتشر بينهم مثيرة الرعب والهلع.

والد الطفل أكد لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب ابنه، بل الثالثة، مشيرًا إلى تجمُّعها وانتشارها الكثيف والمخيف حول حديقة متنزه الردف، وبعدها تتسلل لداخل المتنزه، وتُفزع المتنزهين ومَن يمارس رياضة المشي حول أسوار الحديقة، كما أنها تعبث بالموقع.

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