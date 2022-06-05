اختصاصية تغذية : 5 عادات لتناول الطعام يجب تجنبها بعد التمارين الرياضية

تقول هناتيوك: "قد تعتقد أن البروتين هو كل ما تحتاج إليه بعد التمرين، لكن الكربوهيدرات لا تقل أهمية، الكربوهيدرات هي مصدر الوقود الأساس لجسمنا وهي ضرورية بعد التمرين، مزيج من البروتينات والكربوهيدرات سيساعد في عملية التعافي من خلال تجديد مخزون الجليكوجين، والمساعدة في بناء العضلات وإصلاحها، وإعدادك [للتمارين] في المستقبل".