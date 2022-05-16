باحثة متخصصة: "الميلاتونين" الخارجي ليس منومًا قويًّا ولا يساعد في النوم

وأشارت "بتاوي" إلى أنه يتم تسويق الميلاتونين في مجموعة متنوعة من التركيبات، بما في ذلك حبوب الإفراج الفوري والممتد، والأقراص القابلة للذوبان، والرقعة عبر الجلد، والسوائل، فالميلاتونين هو مكمل غذائي في الولايات المتحدة ولكنه يتطلب وصفة طبية في بلدان مختارة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وفي جانب التمثيل الغذائي والتفاعلات؛ فإن الميلاتونين يمتص بسرعة، ويعمل خلال 20 إلى 50 دقيقة.