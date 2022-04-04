بيانات 85 ألف امرأة تجاوزن الـ60 عامًا تكشف عن "بروتين" مهم يعزز القوة الجسدية

وألقت دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية "ماسل ساركوبينيا أند كاشيكسيا" نظرة على بيانات أكثر من 85000 امرأة تجاوزن الستين عامًا من العمر، ولاحظت أن بعضهن يواجهن "ضعف القوة الجسدية"، وكانت النتيجة مرتبطة -على ما يبدو- بالبروتين.