تعاني من قلة التركيز أثناء الصيام؟ إليك 4 طرق لحل المشكلة

تعتبر قلة التركيز من المشكلات الشائعة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك، تنتج عن العديد من الأسباب، ولكن باتباع بعض الإرشادات، يمكن التخلص نهائيًا منها.
ويكشف تقرير على موقع "هيلث لاين"، أسباب قلة التركيز أثناء الصيام وطرق علاجه.
وحسب التقرير، تتراجع مستويات التركيز أثناء الصيام لعدة أسباب، أبرزها:
- ارتفاع درجة حرارة الطقس.
- انخفاض سكر الدم بشكل مفاجئ.
- زيادة هرمون الجوع في الجسم.
- قلة النوم.
- تخطي وجبة السحور.
- جفاف الجسم.
- انسحاب الكافيين من الجسم.
وللحفاظ على التركيز أثناء الصيام، يقدم التقرير 4 طرق أو نصائح، وهي:
* تناول وجبة السحور
يجب الاهتمام بتناول وجبة السحور؛ للحفاظ على التركيز خلال ساعات الصيام، بشرط أن تتضمن الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات، مثل الخضراوات والفواكه، لإمداد الجسم بالطاقة والسيطرة على مستويات السكر في الدم.
* ترطيب الجسم
ترتبط قوة التركيز بترطيب الجسم، لذلك لا بد من شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور؛ لتجنّب الإصابة بالجفاف وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ.
وشرب الماء وحده لا يكفي للحفاظ على ترطيب الجسم، ومن ثم زيادة التركيز، بل يراعى أيضًا الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام، والابتعاد عن السكريات والأملاح، وتجنّب أشعة الشمس؛ لأن التعرض المباشر لها يحفز الجسم على إفراز المزيد من العرق، مما يؤدي إلى انخفاض السوائل.
* الابتعاد عن الكافيين
يحرص بعض الأشخاص على تناول المشروبات المنبهة بكميات كبيرة بعد وجبة الإفطار واحتسائها مرة أخرى بعد السحور، دون الانتباه إلى أن الإفراط فيها قد يتسبب في ضعف التركيز؛ بسبب محتواها العالي من مادة الكافيين المدرة للبول، التي تهدد الجسم بخطر الجفاف.
وعليه، ينبغي تقليل القهوة والشاي والنسكافيه في شهر رمضان.
* النوم الجيد
من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم في رمضان؛ للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الشعور بالتعب وقلة التركيز وتشتت الانتباه.
ولكن يراعى الانتظار بعد تناول وجبة السحور؛ لأن النوم بعد الأكل مباشرة له تأثيرات سلبية على الصحة العامة.