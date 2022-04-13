تعاني من قلة التركيز أثناء الصيام؟ إليك 4 طرق لحل المشكلة

وشرب الماء وحده لا يكفي للحفاظ على ترطيب الجسم، ومن ثم زيادة التركيز، بل يراعى أيضًا الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام، والابتعاد عن السكريات والأملاح، وتجنّب أشعة الشمس؛ لأن التعرض المباشر لها يحفز الجسم على إفراز المزيد من العرق، مما يؤدي إلى انخفاض السوائل.