حافظ على دماغك وقلبك.. آثار مذهلة للزيتون "كنز بين يديك"

جرعة من الألياف

أحد الآثار المحددة لتناول الزيتون، هو احتواؤه على الألياف الغذائية؛ إذ تحتوي ثلاث أونصات من الزيتون المعلب على نحو 3.2 غرامات من الألياف، وهي كمية مفيدة لوجبة خفيفة صغيرة، ويعد الحصول على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي أحد المفاتيح الرئيسية لصحة القلب، ومستويات الكوليسترول الصحية، والهضم الجيد، وطول العمر ككل.