خبراء تغذية يكشفون عن أفضل نوع خضار لخفض نسبة السكر في الدم

وتقول بيست إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البروكلي مفيدًا جدًّا في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم هو محتواه العالي من الألياف؛ إذ يحتوي كوب واحد من البروكلي المطهو على البخار على نحو 5 جرامات من الألياف.