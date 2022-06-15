خبراء تغذية يكشفون عن أفضل نوع خضار لخفض نسبة السكر في الدم

إذا كنت تعاني مرض السكري، أو في مرحلة ما قبل السكري، أو إذا علمت أنك معرَّض لخطر الإصابة به، فمن المحتمل أنك تبحث عن طرق للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.
وبينما يمكنك القيام بذلك عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط وافر من النوم، واتباع عادات صحية أخرى، فإن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا، وفق "eatthis".
وحسب مختصَّي التغذية تريستا بيست وإيديبيل كوينتيرو، يُعتبر البروكلي من أفضل الخضراوات التي يمكنك تناولها للتحكم في نسبة السكر في الدم، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وتقول بيست إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البروكلي مفيدًا جدًّا في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم هو محتواه العالي من الألياف؛ إذ يحتوي كوب واحد من البروكلي المطهو على البخار على نحو 5 جرامات من الألياف.
وتضيف: "الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، ومنع أو تقليل ارتفاع الجلوكوز".
وتعمل الألياف القابلة للذوبان على تحسين حساسية الإنسولين عن طريق تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء. وعندما توجَد هذه البكتيريا بأعداد كبيرة فإنها تكون أكثر قدرة على هضم الطعام الذي نتناوله، وتخفيف استجابة الجسم للإنسولين، وفق خبيرة التغذية.
وتضيف: "الألياف القابلة للذوبان تبطئ امتصاص السكر؛ ما يمنع الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم. وهذا المعدل البطيء للامتصاص يسمح للخلايا بالتكيف مع تأثيرات الإنسولين بشكل أبطأ دون التدفق السريع".
ووفقًا لكوينتيرو، يحتوي البروكلي على مركَّب يسمى سولفورافين "يقلل من الإجهاد التأكسدي وحساسية الإنسولين؛ ما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السمنة المصابين بداء السكري من النوع 2".
ليس ذلك فحسب، بل إن البروكلي مليء بالفيتامينات المفيدة، مثل فيتامين سي الذي يمكن أن يساعدك في إدارة المشكلات الصحية الأخرى أيضًا.
تقول كوينتيرو: "إن إدراج البروكلي بانتظام في النظام الغذائي يمنع تلف أنسجة القلب، ويساعد على تقوية العظام، ويحسِّن حالة الجلد بسبب وجود فيتامين سي".