دراسة جديدة تكشف عن رابط غريب بين القيلولة وهذا المرض

ووفقاً لمقال نُشر في Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer Association في مارس الماضي، يبدو أن الاتصال يحدث في كلا الاتجاهين، كما يقول الباحثون، حيث ارتبطت فترات القيلولة الأطول والمتكررة بسوء الإدراك بعد عام واحد، وكان الإدراك السيئ مرتبطاً بقيلولة أطول وأكثر تواتراً بعد عام واحد.