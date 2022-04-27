دراسة جديدة تكشف عن رابط غريب بين القيلولة وهذا المرض

وأضاف، وفق روسيا اليوم، "نعلم الآن أن الأمراض المتعلقة بالتدهور المعرفي يمكن أن تسبّب تغيرات أخرى في الوظيفة. إنه حقاً اضطراب متعدد الأجهزة، بما في ذلك أيضا صعوبة النوم، والتغيرات في الحركة، والتغيرات في تكوين الجسم، وأعراض الاكتئاب، والتغيرات السلوكية، وما إلى ذلك".