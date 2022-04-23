رغم فوائده الكثيرة.. مشكلات وعوائق تمنعك عن "الصيام المتقطع"

مرض السكر النوع 1

في كثير من الأحيان، قد تسمع الناس يقولون إن الصيام المتقطع يمكن أن يكون مفيدًا في منع ارتفاع السكر في الدم خلال النهار وعلى المدى الطويل. ومع ذلك، فإن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز أثناء فترات الصيام، يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى حقن الأنسولين للحد من مستويات السكر في الدم - لذلك، يجب ألا يصوموا أبدًا على فترات متقطعة دون موافقة الطبيب لأنه قد يتسبّب في انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير.