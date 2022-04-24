عند التوتر والحزن.. 9 طرق للتغلب على شهوة الأكل العاطفي

وعندما تهدد المشاعر السلبية بتحفيز الأكل العاطفي، يقدم الخبراء تسع نصائح أو طرق للبقاء على المسار الصحيح، والابتعاد عن الأكل العاطفي، وهي:

- احتفظ بمفكرة طعام

اكتب ما تأكله، وكم تأكل، ومتى تأكل، وكيف تشعر عندما تأكل، ومدى جوعك. وبمرور الوقت، قد ترى أنماطًا تكشف العلاقة بين الحالة المزاجية والطعام.