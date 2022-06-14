هذه الوجبة.. لها مفعول السحر على القلب وتخفض الكوليسترول

ووجد الباحثون أثناء تحليل 26 دراسة أمريكية وكندية، أن المشاركين الذين تناولوا ما يقرب من حصة واحدة (3/4 كوب) من البقوليات يوميًّا، شهدوا انخفاضًا في البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول "الضار" بنسبة 5% وفق "سكاي نيوز".