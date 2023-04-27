ليست كلها وسادة ووضعية نوم.. "تنمّل اليدين" يشير إلى مرضين خطيرين

ووفقًا للأطباء، غالبًا ما يكون سبب تنمّل اليدين في الليل وضعية نوم غير مريحة أو النوم على وسادة غير مناسبة، كما أن النوم على أحد الجانبين غالبًا ما يسبب تنمّل الذراع؛ لذلك يجب اختيار وسادة يكون ارتفاعها مساويًا للمسافة من الكتف إلى الرأس؛ من أجل الحفاظ على خط فسيولوجي مساوٍ تمامًا لخط العمود الفقري، أما إذا كان الشخص يرغب في النوم على بطنه، فمن الأفضل له اختيار وسادة صغيرة غير عالية.