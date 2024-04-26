إنفوجراف.. "عش بصحة": هذه الإجراءات تحفز الأطفال على ممارسة النشاط البدني

وأوضح أن ثالثها تشجيعهم على التدرج في أداء نشاط بدني متوسط إلى عالي الشدة لمدة 60 دقيقة يوميًّا، بينما رابعها ممارسة الأنشطة مع جميع أفراد الأسرة لتحفيز الطفل.