إنفوجراف.. "عش بصحة": هذه الإجراءات تحفز الأطفال على ممارسة النشاط البدني

نشر حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة، إنفوجراف عن تغييرات بسيطة توجه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني.
وذكر الحساب أن أول هذه التغييرات عدم ترك الأطفال الصغار أمام التليفزيون أو الشاشات لساعات طويلة.
وذكر أن الأطفال بعمر سنتين وأقلّ يجب عدم استخدام الشاشات للتسلية، بينما الأطفال بعمر 2-4 سنوات يجب عدم استخدامها لأكثر من ساعة باليوم.
وأشار إلى أن ثاني المتغيرات ممارسة الأنشطة اليومية المناسبة للأطفال مثل المشي وركوب الدراجات والوثب بالحبل واستخدام السلالم والسباحة وكرة القدم.
وأوضح أن ثالثها تشجيعهم على التدرج في أداء نشاط بدني متوسط إلى عالي الشدة لمدة 60 دقيقة يوميًّا، بينما رابعها ممارسة الأنشطة مع جميع أفراد الأسرة لتحفيز الطفل.