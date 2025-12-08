دراسة دولية: النوم الجيد أهم من النشاط البدني لتحسين الصحة

كشفت دراسة دولية حديثة أجرتها جامعة فلندرز الأسترالية أن أقل من 13% من المشاركين يلتزمون بمعايير النوم والنشاط البدني الموصى بها، وهي النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا والمشي 8000 خطوة، وذلك بعد تحليل بيانات أكثر من 28 مليون يوم صحي لـ70 ألف شخص حول العالم.
وأشارت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة Communications Medicine، إلى أن نحو 17% من المشاركين كانوا ينامون أقل من 7 ساعات ويخطون أقل من 5000 خطوة يوميًا، وهو مزيج مرتبط بمخاطر مرتفعة للإصابة بالأمراض المزمنة.
وهدفت الدراسة، التي استمرت ثلاث سنوات ونصف، إلى فهم العلاقة بين عادات النوم والنشاط اليومي، وأظهرت أن النوم الجيد يمهّد ليوم أكثر نشاطًا.
وقال الباحث الرئيسي، جوش فيتون، إن "من ناموا بين 6 إلى 7 ساعات أظهروا أعلى مستويات من النشاط، لكن جودة النوم لا تقل أهمية عن مدته"، مشيرًا إلى أن النشاط البدني لم يُحسّن النوم بشكل ملحوظ، ما يبرز أهمية النوم كأولوية صحية.
من جهته، أكد البروفيسور داني إيكرت أن "التركيز على تحسين جودة النوم قد يكون الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز الطاقة والنشاط"، موصيًا بتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، والحفاظ على جدول نوم ثابت، وتهيئة بيئة نوم هادئة.
ودعا الباحثون إلى إعادة النظر في الإرشادات الصحية الحالية لتكون أكثر واقعية ومرونة مع أنماط حياة الأفراد، مؤكدين أن النوم ليس ترفًا، بل ضرورة لتعزيز الصحة العامة.
وشددت الدراسة على أهمية تدخل صانعي السياسات لتطوير برامج صحية تراعي هذه النتائج، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث لدعم هذه التوصيات.