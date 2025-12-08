دراسة دولية: النوم الجيد أهم من النشاط البدني لتحسين الصحة

وقال الباحث الرئيسي، جوش فيتون، إن "من ناموا بين 6 إلى 7 ساعات أظهروا أعلى مستويات من النشاط، لكن جودة النوم لا تقل أهمية عن مدته"، مشيرًا إلى أن النشاط البدني لم يُحسّن النوم بشكل ملحوظ، ما يبرز أهمية النوم كأولوية صحية.