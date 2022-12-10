"إعادة ضبط دماغك".. هذا ما تفعله 10 دقائق بين الاجتماعات في توترك!

وشاركت "مايكروسوفت" في بيان صحفي، بقولها: "كما رأينا في الدراسات السابقة، في ساعتين متتاليتين من الاجتماعات المتتالية، زاد متوسط نشاط موجات بيتا - تلك المرتبطة بالتوتر - بمرور الوقت. وبعبارة أخرى: استمرّ الضغط في التراكم، ولكن عندما أتيحت للمشاركين فرصة للراحة باستخدام التأمل، انخفض نشاط بيتا؛ ما سمح بإعادة الضبط".