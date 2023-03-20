دراسة: قيلولة قصيرة بعد الظهر تُعزز الذاكرة والمزاج بشكل جيد

وأضافت: "تم قياس الحالة المزاجية والنعاس والأداء المعرفي على فترات، من 5 و30 و60 و240 دقيقة بعد الاستيقاظ من أجل مقارنة مدى استدامة فوائد القيلولة، كما تم فحص تأثير هذه القيلولة على تركيز الذاكرة".