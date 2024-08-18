مع بدء العام الدراسي.. "سعود الطبية": 8 فوائد للنشاط البدني للأطفال

استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من فوائد النشاط البدني للأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق؛ وذلك تزامناً مع بدء الموسم الدراسي الجديد.
وأوضحت المدينة أن النشاط البدني يعود بفوائد جسدية على الأطفال، وتشمل: الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والحفاظ على وزن صحي، وبناء عضلات قوية، وعظام سليمة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
ولفتت إلى أن الفوائد النفسية للنشاط البدني، تشمل مساعدة الأطفال في سن المدرسة على السيطرة على أعراض القلق والاكتئاب، واكتساب مهارات اجتماعية جديدة، وبناء الثقة بالنفس، وتحسين الأداء الدراسي.
وبيّنت كذلك أبرز الأنشطة التي يُنصح بها لمدة ساعة واحدة يومياً، وتتضمّن ممارسة السباحة، وركوب الدراجات الهوائية، والركض، والألعاب الرياضية المختلفة.