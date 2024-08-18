مع بدء العام الدراسي.. "سعود الطبية": 8 فوائد للنشاط البدني للأطفال

وأوضحت المدينة أن النشاط البدني يعود بفوائد جسدية على الأطفال، وتشمل: الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، والحفاظ على وزن صحي، وبناء عضلات قوية، وعظام سليمة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.