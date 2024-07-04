السباحة أم الجري؟.. خبراء يكشفون أيهما الأفضل لجسم الإنسان

وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن الجري لا يؤدي بالضرورة إلى "تدمير" الركبتين، بل قد يكون مفيدًا لهما، وفق "وول ستريت جورنال"، حيث قال بعض المختصين بالتمارين الرياضية والباحثين، إنه مع اتباع الروتين المناسب، يمكن للناس الاستمرار في الجري حتى سن الـ60 والـ70، أو ربما حتى بعد ذلك.