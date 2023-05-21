إياكم و7 مشروبات وأطعمة وعليكم بـ4.. نصائح لمن يعاني من مشاكل في الإنجاب

وتقول الطبيبة المختصة في الولادة، جين فريديريك، إن أزواجًا كثيرين يلجؤون إلى ما يعرف بحمية البحر الأبيض المتوسط، حين تحدوهم الرغبة في الإنجاب، والمقصود بحمية البحر المتوسط هو النظام الغذائي الذي يعتمد بشكل ملحوظ على الفواكه والخضار والسمك والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، وهي عناصر صحية لا تخلو من الفائدة.