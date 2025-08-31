"الصحي السعودي": ممارسة الرياضة قد تضر مريض السكري إذا أُهملت هذه الخطوة

في خطوة توعوية تهدف إلى تعزيز صحة مرضى السكري، أوضح المجلس الصحي السعودي، ممثلًا في المركز الوطني للسكري، أهمية خضوع المريض لفحص شامل قبل بدء أي برنامج رياضي، لضمان سلامته وتفصيل خطة التمارين بما يتناسب مع حالته الصحية.