"الصحي السعودي": ممارسة الرياضة قد تضر مريض السكري إذا أُهملت هذه الخطوة

في خطوة توعوية تهدف إلى تعزيز صحة مرضى السكري، أوضح المجلس الصحي السعودي، ممثلًا في المركز الوطني للسكري، أهمية خضوع المريض لفحص شامل قبل بدء أي برنامج رياضي، لضمان سلامته وتفصيل خطة التمارين بما يتناسب مع حالته الصحية.
وشدد المجلس على ضرورة أن يتم تخطيط البرنامج الرياضي تحت إشراف الطبيب المختص، بما يشمل تحديد أفضل أوقات ممارسة التمارين، ومدتها، والاحتياطات الواجب اتخاذها، إلى جانب تنظيم مواعيد تناول الوجبات والأدوية.
وأكدت الحملة التوعوية أن ممارسة النشاط البدني لمريض السكري ممكنة، بل مفيدة، لكنها تحتاج إلى تقييم طبي أولي لتفادي أي مضاعفات محتملة، وتحقيق أقصى فائدة صحية.
ودعا المجلس الصحي جميع المرضى وذويهم إلى الاطلاع على الدليل الوطني التوعوي لداء السكري، الذي يوفّر إرشادات مفصّلة حول أساليب الحياة الصحية المناسبة للمصابين، وكيفية التعايش الآمن مع المرض.