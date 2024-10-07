متى آخر مرة لعبت مع طفلك؟.. 4 تغييرات بسيطة لتوجيه الصغار إلى النشاط البدني

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالقريات، عن 4 تغييرات بسيطة يمكن بها توجيه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني.
وأكّدت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أهمية "عدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفزيون أو الشاشات ساعات طويلة"، مشيرة إلى أن الأطفال في عمر سنتين وأقل يجب عدم استخدامهم الشاشات للتسلية، والأطفال في عمر 3 - 4 سنوات يجب عدم استخدامها أكثر من ساعة في اليوم.
وشدَّدت على أهمية "ممارسة الأنشطة اليومية المناسبة للأطفال، مثل: المشي وركوب الدراجة والوثب بالحبل واستخدام السلالم والسباحة وكرة القدم".
ودعت "صحة القريات" إلى "تشجيع الطفل بالتدرُّج على أداء نشاطٍ بدني متوسط لا عالي الشدّة لمدة 60 دقيقة يومياً"، و"ممارسة الأنشطة مع جميع أفراد الأسرة لتحفيز الطفل".