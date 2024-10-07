متى آخر مرة لعبت مع طفلك؟.. 4 تغييرات بسيطة لتوجيه الصغار إلى النشاط البدني

وأكّدت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أهمية "عدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفزيون أو الشاشات ساعات طويلة"، مشيرة إلى أن الأطفال في عمر سنتين وأقل يجب عدم استخدامهم الشاشات للتسلية، والأطفال في عمر 3 - 4 سنوات يجب عدم استخدامها أكثر من ساعة في اليوم.