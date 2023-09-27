عقار "واعد" لإنقاص الوزن.. يحاكي تأثيرات التمارين الرياضية

وقال البروفيسور توماس بوريس، من جامعة فلوريدا: "هذا المركّب يخبر العضلات بإجراء نفس التغييرات التي تُجريها أثناء التدريب على التحمل، عندما تَلَقّت الفئران الدواء، تحولت عملية التمثيل الغذائي في الجسم بالكامل إلى استخدام الأحماض الدهنية، وهو ما يشبه -إلى حد كبير- ما يحدث عند ممارسة الرياضة".