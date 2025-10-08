دراسة: خمس دقائق يومياً كفيلة بإنعاش قلبك وتحسين لياقتك القلبية

كشفت دراسة حديثة، نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ونقلتها صحيفة ديلي ميل، أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق فقط مرتين يوميًا يمكن أن تُحدث فارقًا ملموسًا في صحة القلب واللياقة القلبية الوعائية، حتى لدى الأشخاص غير النشطين بدنيًا.