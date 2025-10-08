دراسة: خمس دقائق يومياً كفيلة بإنعاش قلبك وتحسين لياقتك القلبية

كشفت دراسة حديثة، نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ونقلتها صحيفة ديلي ميل، أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق فقط مرتين يوميًا يمكن أن تُحدث فارقًا ملموسًا في صحة القلب واللياقة القلبية الوعائية، حتى لدى الأشخاص غير النشطين بدنيًا.
وأوضحت الدراسة، التي شملت 414 رجلًا وامرأة من مختلف الأعمار والوزن، أن هذه الجلسات القصيرة من التمارين – مثل صعود السلالم أو المشي السريع – ساعدت على رفع كفاءة القلب والرئتين والأوعية الدموية في نقل الأكسجين إلى العضلات بنسبة تراوحت بين 4.6% و17%، وهو مقياس رئيسي للوقاية من أمراض القلب.
وبيّنت النتائج أن النساء شكّلن نحو 70% من المشاركين، وأن أكبر تحسّن سُجّل لدى الفئة العمرية ما بين 19 و44 عامًا. كما استخدمت الفئات الأكبر سنًا تمارين خفيفة مثل تاي تشي وتمارين الساق البسيطة.
وأكد الباحثون أن إدراج هذه التمارين القصيرة في الروتين اليومي يساعد على تجاوز العقبات التي تمنع ممارسة الرياضة، مثل ضيق الوقت وضعف الحافز، داعين إلى تبنّيها ضمن استراتيجيات الصحة العامة.
وأضافوا أن نتائجهم تتسق مع أبحاث سابقة أظهرت أن الأنشطة اليومية البسيطة، كصعود الدرج أو حمل المشتريات، يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى النساء بنسبة تصل إلى 50%، ما يبرهن أن القليل من الحركة اليومية قد ينعش القلب ويطيل العمر.